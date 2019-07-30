Apple нашла способ улучшить водозащиту новых iPhone

Так, в недавно найденном патенте Apple показывает, как физически нажимаемые кнопки могут выступать в качестве еще одной потенциальной точки для попадания воды. В связи с этим компания разработала потенциальное решение данной проблемы.

”Компоненты фиксации могут выдвигаться отдельно от кнопки, так что часть таких компонентов может располагаться в проемах, сформированных в боковине корпуса. При их монтаже можно использовать множество опор и тактильный купол, контактирующий с кнопкой. Чувствительный элемент узла может быть расположен рядом с корпусом и совмещен с кнопкой и/или тактильным куполом для срабатывания кнопки внутри узла”, — говорится в описании патента компании.