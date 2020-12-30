Apple нашла способ внедрить энергоэффективный 120 Гц экран в iPhone 13 Pro

Секрет успеха Apple (а также её партнеров в лице LG и Samsung) заключается в технологии LTPO-TFT. По сути, она смогла вобрать в себя всё самое лучшее от LTPS-панелей, применяемых в iPhone 12, при этом демонстрируя меньшее энергопотребление. Учитывая, что компания также использует в новом iPhone 5-нм модем Snapdragon X60, в следующем году нас ждёт что-то очень интересное с точки зрения автономности.

Отметим, что если верить интернет-инсайдерам, 120 Гц дисплей станет эксклюзивом Pro-версий новых iPhone 13. То есть обычные iPhone 13 и 13 mini (если такой выйдет) получат стандартные 60 Гц дисплеи.