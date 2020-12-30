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Apple нашла способ внедрить энергоэффективный 120 Гц экран в iPhone 13 Pro
Обычные iPhone 13 сохранят стандартную частоту обновления дисплея
По словам анонимных источников, Apple отказалась от внедрения 120 Гц дисплея в iPhone 12 из-за «жора» аккумулятора данной технологией и 5G. В итоге из двух зол компания выбрала мобильную связь пятого поколения. Но, судя по последним данным, яблочная компания нашла решение проблемы и уже в 2021 году нас ждёт iPhone 13 Pro с энергоэффективным дисплеем с повышенной частотой обновления.
Секрет успеха Apple (а также её партнеров в лице LG и Samsung) заключается в технологии LTPO-TFT. По сути, она смогла вобрать в себя всё самое лучшее от LTPS-панелей, применяемых в iPhone 12, при этом демонстрируя меньшее энергопотребление. Учитывая, что компания также использует в новом iPhone 5-нм модем Snapdragon X60, в следующем году нас ждёт что-то очень интересное с точки зрения автономности.
Отметим, что если верить интернет-инсайдерам, 120 Гц дисплей станет эксклюзивом Pro-версий новых iPhone 13. То есть обычные iPhone 13 и 13 mini (если такой выйдет) получат стандартные 60 Гц дисплеи.