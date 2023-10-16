Apple научилась обновлять даже запечатанные iPhone до последней версии iOS

Ранее покупатели, приобретая новый iPhone в розничном магазине Apple, иногда сталкивались с устройствами, на которых установлен устаревший софт. Например, первые модели iPhone 15, вышедшие с конвейера, были оснащены iOS 17, хотя к моменту начала продаж уже была доступна версия iOS 17.0.1.

Чтобы решить эту проблему, Apple разработала новую систему для своих розничных магазинов, которая позволит обновлять программное обеспечение iPhone до момента продажи.

Компания создала специальное устройство в виде плоской подставки, на которую можно поместить коробки с iPhone. Девайс способен включать iPhone по беспроводу, обновлять его софт и затем выключать смартфон — всё это без открывания упаковки телефона.

Apple планирует внедрить эту систему в своих магазинах до конца года.