Apple научилась скручивать iPhone в рулон

Документ, поданный компанией в ноябре и опубликованный в июле, представляет собой концепцию сворачивающегося телефона, использующего тонкое стекло и специальные компоненты, чтобы предотвратить повреждение экрана при скручивании.

И хоть патент относится к электронным дисплеям общего назначения, Apple явно указывает, что данная конструкция может быть использована в телефонах, подтверждая свои амбиции на рынке сворачивающихся смартфонов.