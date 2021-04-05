Apple научилась защищать складные смартфоны от поломки на месте сгиба

В основу обновлённого метода легло использование защитного покровного слоя (например, из керамических частиц Al2O , MgAlO 4, SiAlON, AlON или ZrO2). Именно он, если верить патенту, способен сделать дисплей более устойчивым к растрескиванию.

Что интересно, также этот внешний слой может использоваться в качестве защитного. Это, в свою очередь, может сделать Apple независимой от разработок компании Corning с её Gorilla Glass.