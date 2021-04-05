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Apple научилась защищать складные смартфоны от поломки на месте сгиба
Новое изобретение может быть полезно и в iPhone традиционного форм-фактора
В сети появилась информация о свежем патенте Apple. В нём компания описывает то, как можно предотвратить проблему растрескивания дисплея гибких экранов на месте сгиба.
Стоит отметить, что свежий документ является дополнение к прошлогодней патентной заявке купертиновцев. На этот раз Apple ещё лучше проработала вопрос, в результате чего ей удалось усилить формулу первоначального изобретения, пишет Patently Apple..
В основу обновлённого метода легло использование защитного покровного слоя (например, из керамических частиц Al2O , MgAlO 4, SiAlON, AlON или ZrO2). Именно он, если верить патенту, способен сделать дисплей более устойчивым к растрескиванию.
Что интересно, также этот внешний слой может использоваться в качестве защитного. Это, в свою очередь, может сделать Apple независимой от разработок компании Corning с её Gorilla Glass.