Apple научит iPhone управлению силой мысли уже в iOS 19

Партнером Apple в этом проекте выступает компания Synchron, создавшая устройство Stentrode — стент-подобный имплантат, устанавливаемый в вену над моторной корой мозга.

Stentrode улавливает сигналы мозга и переводит их в команды, которые можно использовать для навигации по экрану, выбора иконок и управления интерфейсом. Имплант уже успешно протестирован на десяти пациентах с 2019 года, включая людей с тяжелыми заболеваниями, такими как боковой амиотрофический склероз (ALS).

Первая версия этой технологии будет работать через функцию Switch Control, которая позволяет использовать альтернативные устройства ввода. Однако, по словам тестировщиков, скорость такой навигации пока значительно ниже, чем при использовании мыши или сенсорного экрана.

Apple планирует представить стандарт для разработчиков позже в этом году, что откроет возможности для создания приложений с поддержкой мозговых интерфейсов.