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Опубликовано 16 апреля 2024, 06:55
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Apple научит iPhone запускать ИИ прямо на устройстве, без облака, с выходом iOS 18

Интересный подход
По сообщениям аналитиков, iOS 18 может стать крупнейшим обновлением Apple для iPhone.
Apple научит iPhone запускать ИИ прямо на устройстве, без облака, с выходом iOS 18
© MacRumors

Компания планирует внедрить ряд новых функций на основе ИИ, которые повлияют на работу всей системы.

Последние новости указывают на то, что первая волна ИИ-функций не будет полагаться на облачные серверы, а обработка будет происходить непосредственно на iPhone.

Ожидается, что Apple анонсирует iOS 18, watchOS 11, macOS 15 и другие обновления на конференции WWDC 2024, которая пройдет 10 июня. От мероприятия ждут новинок и более глубокой интеграция искусственного интеллекта в системы компании.

Отметим, что поскольку в iPhone 16 дебютирует более мощный Neural Engine, некоторые продвинутые ИИ-функции могут потребовать ресурсов этого нового чипа. А это значит, что часть возможностей будет недоступна на более старых iPhone.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
Теги:
#iPhone
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#Искусственный интеллект
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#Apple