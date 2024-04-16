Apple научит iPhone запускать ИИ прямо на устройстве, без облака, с выходом iOS 18

Компания планирует внедрить ряд новых функций на основе ИИ, которые повлияют на работу всей системы.

Последние новости указывают на то, что первая волна ИИ-функций не будет полагаться на облачные серверы, а обработка будет происходить непосредственно на iPhone.

Ожидается, что Apple анонсирует iOS 18, watchOS 11, macOS 15 и другие обновления на конференции WWDC 2024, которая пройдет 10 июня. От мероприятия ждут новинок и более глубокой интеграция искусственного интеллекта в системы компании.

Отметим, что поскольку в iPhone 16 дебютирует более мощный Neural Engine, некоторые продвинутые ИИ-функции могут потребовать ресурсов этого нового чипа. А это значит, что часть возможностей будет недоступна на более старых iPhone.