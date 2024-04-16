Apple научит iPhone запускать ИИ прямо на устройстве, без облака, с выходом iOS 18

Опубликовано 16 апреля 2024, 06:55
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Apple научит iPhone запускать ИИ прямо на устройстве, без облака, с выходом iOS 18Интересный подход
По сообщениям аналитиков, iOS 18 может стать крупнейшим обновлением Apple для iPhone.
Компания планирует внедрить ряд новых функций на основе ИИ, которые повлияют на работу всей системы.
Последние новости указывают на то, что первая волна ИИ-функций не будет полагаться на облачные серверы, а обработка будет происходить непосредственно на iPhone.
Ожидается, что Apple анонсирует iOS 18, watchOS 11, macOS 15 и другие обновления на конференции WWDC 2024, которая пройдет 10 июня. От мероприятия ждут новинок и более глубокой интеграция искусственного интеллекта в системы компании.
Отметим, что поскольку в iPhone 16 дебютирует более мощный Neural Engine, некоторые продвинутые ИИ-функции могут потребовать ресурсов этого нового чипа. А это значит, что часть возможностей будет недоступна на более старых iPhone.