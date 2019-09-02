Ferra
Телефоны
Сегодня 13:11

Apple научит новые iPhone определять уровень загрязнения воздуха

Скорее всего новая функция появится в приложении “Здоровье”
Недавно стало известно, что в будущих iPhone планируется добавить газовый сенсор. Правда, тогда не было до конца понятно, зачем Apple планирует оснастить свой смартфон новым, не таким уж и популярным среди производителей смартфонов, сенсором. На днях ситуация стала более ясной.

Так, Патентное ведомство США опубликовало еще одну патентную заявку компании, касающуюся еще одного возможного аспекта внедрения газового сенсора в новых iPhone. Согласно нему, компания планирует сфокусироваться на добавлении нового специального датчика озона для обнаружения опасных газов.

Вообще, внедрение миниатюрных газовых датчиков может обеспечить появление в iPhone новых функций, например, мониторинг окружающей среды в приложении “Здоровье”. Учитывая, что Apple с каждым годом все больше времени уделяет на своей презентации информации о том, как компания заботится об окружающей среде и экологии, неудивительно, что в будущих iPhone появится отдельный датчик под определение состояния воздуха вокруг.

Самое читаемое