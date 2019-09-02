Apple научит новые iPhone определять уровень загрязнения воздуха

Вообще, внедрение миниатюрных газовых датчиков может обеспечить появление в iPhone новых функций, например, мониторинг окружающей среды в приложении “Здоровье”. Учитывая, что Apple с каждым годом все больше времени уделяет на своей презентации информации о том, как компания заботится об окружающей среде и экологии, неудивительно, что в будущих iPhone появится отдельный датчик под определение состояния воздуха вокруг.