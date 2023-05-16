Apple научит ваш iPhone говорить вашим голосом уже этой осенью

Одна из самых интересных новинок – функция «Персональный Голос», которая позволит iPhone и iPad создавать цифровые копии голоса владельца для общения лицом к лицу и при звонках по телефону, FaceTime и аудиовызовах.

Apple заявила, что «Персональный Голос» сможет создать синтезированный голос, который звучит как голос пользователя и его можно будет использовать для общения с семьёй и друзьями.

Для того, чтобы создать его, нужно будет записать 15 минут аудио на своём устройстве. Apple подчеркнула, что функция будет использовать технологию машинного обучения непосредственно на iPhone и iPad для обеспечения максимальной конфиденциальности.

Напомним, что WWDC 2023 намечена на 5 июня. Ожидается, что в рамках мероприятия компания представит свой первый VR/AR-шлем виртуальной.