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Сегодня 11:22

Apple назавала дату следующего крупного анонса

На открытии WWDC 2019

Компания Apple начала рассылать приглашения для журналистов на открытие ежегодную всемирную конференцию разработчиков WWDC 2019.

Традиционно, открытие WWDC сопровождается большим анонсом новых продуктов Apple. В этом году ожидается представление новых версий операционных систем Apple от десктопной и мобильной до смарт-часов и телеприставок — iOS 13, macOS 10.15, watchOS 6 и tvOS 13.

Есть небольшая вероятность анонса нового модульного компьютера Mac Pro профессионального уровня, но надеяться на это слишком сильно не стоит.

Трансляция презентации начнётся 3 июня 2019 года в 20:00 по московскому времени.

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