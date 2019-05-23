Apple назавала дату следующего крупного анонса

Традиционно, открытие WWDC сопровождается большим анонсом новых продуктов Apple. В этом году ожидается представление новых версий операционных систем Apple от десктопной и мобильной до смарт-часов и телеприставок — iOS 13, macOS 10.15, watchOS 6 и tvOS 13.

Есть небольшая вероятность анонса нового модульного компьютера Mac Pro профессионального уровня, но надеяться на это слишком сильно не стоит.

Трансляция презентации начнётся 3 июня 2019 года в 20:00 по московскому времени.