Apple назвала Android более заселённой вирусами системой, чем iOS

Телефоны
Сегодня в 13:29
Apple назвала Android более заселённой вирусами системой, чем iOSНо звучит это как очередная попытка оправдать своё «околомонопольное» положение
За Android закрепилась репутация операционной системы, вдоль и поперёк заполненной различными вирусами и зловредами. Уже многие годы Google борется с таким отношением к своему детищу, но, видимо, в очередной раз компании нанесли сильный удар в этом вопросе.
На этот раз глава Apple, Тим Кук, заявил, что «на Android в 47 раз больше вирусов, чем на iOS», сообщает Wccftech. Причиной такого разрыва топ-менеджер назвал App Store.
Именно тот факт, что на мобильной платформе купертиновцев есть лишь один магазин приложений, наполнение которого контролирует непосредственно создатель iOS, позволяет системе быть более защищённой.
Отметим, что говорить подобное — в первую очередь в интересах самой Apple. Прямо сейчас IT-гигант находится в центре судебного скандала. Epic Games выступает против монополии яблочной корпорации с её App Store, пытаясь добиться появления сторонних магазинов приложений на iOS.