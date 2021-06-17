Apple назвала Android более заселённой вирусами системой, чем iOS

На этот раз глава Apple, Тим Кук, заявил, что «на Android в 47 раз больше вирусов, чем на iOS», сообщает Wccftech. Причиной такого разрыва топ-менеджер назвал App Store.

Именно тот факт, что на мобильной платформе купертиновцев есть лишь один магазин приложений, наполнение которого контролирует непосредственно создатель iOS, позволяет системе быть более защищённой.

Отметим, что говорить подобное — в первую очередь в интересах самой Apple. Прямо сейчас IT-гигант находится в центре судебного скандала. Epic Games выступает против монополии яблочной корпорации с её App Store, пытаясь добиться появления сторонних магазинов приложений на iOS.