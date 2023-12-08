Apple назвала устаревшие iPhone и iPad. Среди этих устройств и iPhone SE

Этого следовало ожидать, так как Apple все устройства, выпуск и продажи которых прекратились более пяти лет назад, вносит в списки устаревших. В этом списке также оказались беспроводные наушники Mickey Beats Solo3.

Apple начала выпускать iPhone SE весной 2016 года как бюджетную альтернативу флагманским моделям. iPhone SE получил 4,7" IPS-экран, кнопку Home с датчиком отпечатков пальцев Touch ID. Девайс был оснащён процессором Apple A9 и ОЗУ объёмом 2 ГБ, одинарной 12 Мп камерой. Питал смартфон аккумулятор ёмкостью 1715 мАч.

Когда Apple вносит какой-либо гаджет в список старевших, для этого устройства сворачивается поддержка и производство комплектующих.