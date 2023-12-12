Apple названа компанией года 2023 по версии зоологов из PETA

Apple названа компанией года 2023 по версии зоологов из PETAЗа отказ от кожаных аксессуаров
Организация по защите прав животных PETA назвала Apple компанией 2023 года, приветствуя стремление технологического гиганта отказаться от использования кожи в своей продукции.
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По мнению организации, этот шаг соответствует предпочтениям потребителей в пользу экологичных и этичных продуктов, щадит бесчисленное количество животных и способствует смягчению климатического кризиса.
Признание распространяется и на инновационную линейку Apple FineWoven, в которой представлены ремешки для Apple Watch и чехлы для iPhone с более низким уровнем производственных выбросов по сравнению с традиционной кожей.
Несмотря на то, что Apple отказалась от использования кожи, другие производители аксессуаров продолжают использовать этот материал, что также подчеркнули представители организации.