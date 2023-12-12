Apple названа компанией года 2023 по версии зоологов из PETA

По мнению организации, этот шаг соответствует предпочтениям потребителей в пользу экологичных и этичных продуктов, щадит бесчисленное количество животных и способствует смягчению климатического кризиса.

Признание распространяется и на инновационную линейку Apple FineWoven, в которой представлены ремешки для Apple Watch и чехлы для iPhone с более низким уровнем производственных выбросов по сравнению с традиционной кожей.

Несмотря на то, что Apple отказалась от использования кожи, другие производители аксессуаров продолжают использовать этот материал, что также подчеркнули представители организации.