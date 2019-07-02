Apple не хватает деталей для новых iPhone

В связи с этим южнокорейские компании могут недосчитаться материалов для выпуска собственной высокотехнологичной продукции. В число таких корейских компаний вошла и Samsung, которая может ощутить дефицит сырья для производства фирменных AMOLED-дисплеев. Аналитики уже спрогнозировали, что данное ограничение может вызвать задержку в производстве новых iPhone из-за отсутствия достаточного количества экранов. Очевидно, что Samsung Display, столкнувшись с нехваткой материалов, будет сначала стараться обеспечить экранами материнскую компанию, а затем выполнять условия контрактов с партнерами. Исходя из этого можно предположить, что уже этой осенью Apple столкнется с невозможностью удовлетворить спрос на новые iPhone.