В связи с этим южнокорейские компании могут недосчитаться материалов для выпуска собственной высокотехнологичной продукции. В число таких корейских компаний вошла и Samsung, которая может ощутить дефицит сырья для производства фирменных AMOLED-дисплеев. Аналитики уже спрогнозировали, что данное ограничение может вызвать задержку в производстве новых iPhone из-за отсутствия достаточного количества экранов. Очевидно, что Samsung Display, столкнувшись с нехваткой материалов, будет сначала стараться обеспечить экранами материнскую компанию, а затем выполнять условия контрактов с партнерами. Исходя из этого можно предположить, что уже этой осенью Apple столкнется с невозможностью удовлетворить спрос на новые iPhone.
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Сегодня 11:25
Apple не хватает деталей для новых iPhone
И все по вине Японии
На днях стало известно, что уже 4 июля Япония ужесточит ограничения на экспорт продукции в Южную Корею. В число товаров, подверженных ограниченному экспорту, вошли высокотехнологичные материалы, используемые при производстве комплектующих для смартфонов.
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