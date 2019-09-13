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Apple не отказалась от планов по выпуску складного смартфона

Компания зарегистрировала очередной патент
Очень давно, еще задолго до появления Samsung Galaxy Fold, по сети ходили слухи о том, что Apple разрабатывает свой первый складной смартфон. Так, первые утечки о патентах яблочной компании на гибкий iPhone датируются еще к 2011 году. С тех пор компания получила пять патентов, а последний крупный слив по подобному типу устройств датируется январем 2017 года. И вот компания вновь оформила свои права на новую разработку в сегменте складных смартфонов.

Так, компания добавила к перечню деталей, на которые у них есть единоличные права, фирменную технологию гибкого дисплея, схему управления, шарнир, систему сжатия гибкого дисплея, датчик сжатия, а также датчик силы.

”«Электронное устройство, содержащее: корпус, имеющий первую и вторую части, причем вторая часть перемещается относительно первой части; гибкий дисплей, который перекрывает первую и вторую части корпуса; и схема управления, которая измеряет изменение положения первой части относительно второй части и которая изменяет режим работы электронного устройства на основе изменения положения”, — говорится Apple в заявке на патент.

Судя по всему, после удачного второго пришествия Galaxy Fold на рынок, американская компания всерьез задумалась о скорейшей выпуске своего складного смартфона — не зря она нарушила молчание спустя почти три года после последнего подобного патента.

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