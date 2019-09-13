Apple не отказалась от планов по выпуску складного смартфона

”«Электронное устройство, содержащее: корпус, имеющий первую и вторую части, причем вторая часть перемещается относительно первой части; гибкий дисплей, который перекрывает первую и вторую части корпуса; и схема управления, которая измеряет изменение положения первой части относительно второй части и которая изменяет режим работы электронного устройства на основе изменения положения”, — говорится Apple в заявке на патент.

Судя по всему, после удачного второго пришествия Galaxy Fold на рынок, американская компания всерьез задумалась о скорейшей выпуске своего складного смартфона — не зря она нарушила молчание спустя почти три года после последнего подобного патента.