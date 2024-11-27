Apple не смогла найти место для SIM-лотка в рекордно тонком iPhone 17 Air

Толщина устройства составит от 5 до 6 мм, что значительно меньше iPhone 16 (7.8 мм) и iPhone 16 Pro (8.25 мм). Такой дизайн привел к ряду компромиссов.

Первый — отсутствие физического SIM-лотка. В США iPhone уже полагаются исключительно на eSIM, но в других странах физический слот пока сохраняется. iPhone 17 Air может стать первой моделью без SIM-лотка и за пределами США.

Смартфон оснащен единственным динамиком, встроенным в разговорный динамик. На нижнем краю устройства просто нет места для второго. Батарея будет меньше, чем у предыдущих моделей, но её автономность пока неизвестна.

Камеры тоже подверглись упрощению: задняя камера одна, с крупным центральным модулем, тогда как предыдущие модели оснащены двумя или тремя.

iPhone 17 Air оснастят 6.6-дюймовым дисплеем, процессором A19, 48-мегапиксельной основной камерой и 24-мегапиксельной фронтальной. Релиз ожидается в сентябре 2025 года.