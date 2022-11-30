Apple не сможет продать в праздники запланированное количество iPhone

22:35, 30 ноября 2022
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Apple не сможет продать в праздники запланированное количество iPhoneИз-за простоя китайских предприятий во время ковидного карантина
Знаменитый аналитик и инсайдер Мин-Чи Куо рассказал, что Apple не хватает около 20 млн смартфонов линейки iPhone 14, чтобы выполнить план продаж. Поэтому в праздничный период компания не сможет удовлетворить спрос на свою продукцию и потеряет значительные суммы.
Фото: Digitalcameraworld.com
По словам Куо, главная причина заключается в резкой вспышке коронавируса в Китае: основной поставщик айфонов Foxconn простаивал из-за карантина и протестов сотрудников. В итоге компания не смогла восстановить необходимые производственные мощности.
Другие поставщики Apple — Pegatron и Luxshare ICT — получили порядка 10% заказов. Но это не повлияет на ситуацию — поставки айфонов ожидаются не раньше конца декабря.