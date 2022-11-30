Apple не сможет продать в праздники запланированное количество iPhone

По словам Куо, главная причина заключается в резкой вспышке коронавируса в Китае: основной поставщик айфонов Foxconn простаивал из-за карантина и протестов сотрудников. В итоге компания не смогла восстановить необходимые производственные мощности.

Другие поставщики Apple — Pegatron и Luxshare ICT — получили порядка 10% заказов. Но это не повлияет на ситуацию — поставки айфонов ожидаются не раньше конца декабря.