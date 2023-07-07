Apple не сможет реализовать сенсорную боковую кнопку в iPhone даже в 2024 году

Учитывая, что изначально слухи приписывали данное нововведение моделям iPhone 15 Pro, свежий инсайд не может не расстроить.

Отметим, что если бы Apple всё-таки реализовала новый тип кнопок в свежих iPhone, то они бы не двигались бы при нажатии и использовались бы для создания тактильной обратной связи, подобной кнопке Home в iPhone 7 или трекпаду Force Touch в MacBook.

У такого подхода есть ряд преимуществ, в том числе из-за того, что меньшее число движущихся элементов приводит к снижению вероятности поломок, а также повышенной водонепроницаемости.

При этом ожидается, что линейку iPhone 15 оснастят новой механической кнопкой Action на замену прежнему переключателю Ring/Silent.