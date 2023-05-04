Apple не успела выпустить iPhone с USB-C, а власти Европы уже жалуются

Несмотря на то, что этого всё ещё не произошло, Европейская комиссия уже хочет предотвратить данный сценарий. Член комиссии Тьерри Бретон направил предупреждение Apple за четыре месяца до презентации новых iPhone.

Так, ещё в марте популярный аналитик Мин-Чи Куо заявил, что Apple планирует увеличить скорость зарядки для iPhone 15 с USB-C, но только для фирменных или сертифицированных кабелей.

Европейская комиссия проанализировала данные слухи и попыталась предотвратить возможные ограничения. По данным Zeit Online, еврокомиссар по промышленности Тьерри Бретон написал письмо Apple с предупреждением. Бретон указал на то, что ограничение взаимодействия с зарядными устройствами будет «неприемлемым».

При этом Еврокомиссия напомнила яблочной корпорации, что устройства, не соответствующие требованиям единого зарядного устройства, не будут допущены на рынок ЕС.