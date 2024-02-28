Apple не установит iOS 18 на модели старше iPhone XS

Опубликовано 28 февраля 2024, 06:45
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Apple не установит iOS 18 на модели старше iPhone XSИ некоторые модели iPad не обновятся
Инсайдерский портал MacRumors назвал модели айфонов, которые обновятся до iOS 18. Также издание рассказало, как обстоят дела с iPadOS 18.
Обе операционные системы Apple должна представить в июне на ежегодной конференции разработчиков WWDC. Инсайдеры сообщили, что iOS 18 получат все современные линейки айфонов — от iPhone 15 Pro Max до младших версий iPhone 11. В этом перечне и iPhone XS, XS Max, iPhone XR, iPhone SE 2.
Не обновятся модели старше iPhone XS. Не получат обновления до iPadOS 18 10,5" модели iPad Pro 1-го поколения и 12,9" модели iPad Pro 2-го поколения, которые Apple выпустила в 2017 году.
Касательно планшетов ситуация в том, что в 2024 году будут обновлены устройства с чипами A10X Fusion и новее. Отсюда и несовместимость с указанными моделями.