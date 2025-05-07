Apple не верит в сверхпопулярность своего сверхтонкого смартфона iPhone 17 Air

По данным The Information, Apple выделила лишь 10% производственных мощностей под выпуск этой модели — остальной упор сделан на Pro-версии, особенно iPhone 17 Pro Max, которому достанется до 40% объёмов.

iPhone 17 Air придёт на смену версии Plus и станет самым тонким и лёгким смартфоном Apple. Однако ради компактности, по слухам, придётся пожертвовать важными функциями: меньший аккумулятор, который может не доживать до вечера у активных пользователей, одна камера и один динамик. Чтобы компенсировать автономность, Apple якобы выпустит чехол с внешним аккумулятором.

Рынок в целом движется к сверхтонким флагманам — например, Samsung готовит Galaxy S25 Edge с аналогичной концепцией. Но в отличие от Pro-линеек, Apple не уверена, что пользователи захотят менять удобство на миллиметры. И потому iPhone 17 Air пока — эксперимент с ограниченным тиражом.