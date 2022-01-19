Apple обесценила флагманские Android-смартфоны в программе trade-in

Если вы захотите взять новый iPhone, вы можете получить скидку при сдаче своего старого телефона. Apple дальше отправит его на переработку, а вы получите новенький “яблочный” флагман по меньшей цене. Так, при сдаче iPhone 12 Pro Max, вы сможете сохранить до 700 долларов. Однако техника на Android расценивается Apple намного меньше. К тому же, компания из Купертино снизила возможную скидку на ряд подобных смартфонов, в среднем на 100 долларов. Так, к примеру, за Samsung Galaxy Note 20 Ultra вы получите лишь 405 долларовую скидку

Но стоит понимать, что Samsung планирует выпустить новые флагманские телефоны в ближайшие недели, а в прайс-листе нет новейших Google Pixel 6. Так что логика в снижении скидки есть, ведь все смартфоны в нем уже прошлых поколений.