Apple обновила iPhone 5S и iPhone 6, вышедшие в 2014 и 2015 годах

Внезапно, купертиновцы начали обновлять iPhone 5S и iPhone 6 до iOS 12.5.4. Согласно описанию апдейта, с его помощью компания хочет добавить важные патчи системы безопасности, а потому настоятельно рекомендует пользователям обновиться, пишет Apple Insider.

Так, например, «заплатка» включают исправление уязвимостей в сертификатах безопасности и WebKit. В руках продвинутых хакеров она могла стать серьёзным инструментом для атаки пользователей.

Отметим, что помимо iPhone 5S и iPhone 6, до iOS 12.5.4 могут обновиться владельцы iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3, iPhone 6 Plus и iPod touch 6 поколения.