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Apple обновила прошивку зарядки MagSafe

Зарядник для смартфонов теперь тоже нужно обновлять, да
Apple выпустила свежее обновление. Только предназначается оно не iPhone или компьютерам Mac, а, внезапно, зарядке MagSafe.
Apple обновила прошивку зарядки MagSafe

Речь идёт о беспроводной версии MagSafe, т.е. не той, что используется в новеньких MacBook Pro 14” и 16”, а том варианте зарядки, которую поддерживают iPhone 12 и iPhone 13. Апдейт получил номерную версию 10M229, заменив собой 9M5069.

Так как обновление доступно лишь «по воздуху», Apple не стала публиковать список изменений, которые принесло с собой обновление. А это значит, что мы не знаем, исправил ли патч только какие-то ошибки или же принёс новые функции.

Напомним, что MagSafe для iPhone дебютировал одновременно с линейкой iPhone 12. В российском Apple.com аксессуар доступен по цене 3990 рублей.

Источник: MacRumors
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