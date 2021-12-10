Apple обновила прошивку зарядки MagSafe

Речь идёт о беспроводной версии MagSafe, т.е. не той, что используется в новеньких MacBook Pro 14” и 16”, а том варианте зарядки, которую поддерживают iPhone 12 и iPhone 13. Апдейт получил номерную версию 10M229, заменив собой 9M5069.

Так как обновление доступно лишь «по воздуху», Apple не стала публиковать список изменений, которые принесло с собой обновление. А это значит, что мы не знаем, исправил ли патч только какие-то ошибки или же принёс новые функции.

Напомним, что MagSafe для iPhone дебютировал одновременно с линейкой iPhone 12. В российском Apple.com аксессуар доступен по цене 3990 рублей.