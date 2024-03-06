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Опубликовано 06 марта 2024, 06:00
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Apple обновила расцветку чехлов с MagSafe для iPhone и ремешков для Apple Watch

Для разных моделей
Стало известно, что Apple обновила расцветку браслетов для своих «умных» часов Apple Watch и чехлов с модулем MagSafe для iPhone.
Apple обновила расцветку чехлов с MagSafe для iPhone и ремешков для Apple Watch

© Apple

Все аксессуары сделаны из силикона. Для iPhone появились новые цвета: Soft Mint, Sunshine, Light Blue, Pink и Blue. Все перечисленные оттенки появились и для ремешков к часам Apple Watch, включая цвета Raspberry и Ocean Blue.

Также Apple добавила новые цвета для браслетов модели Sport Band — Soft Mint, Sunshine, Light Blue, для Braided Solo Loop – Sunshine, Light Blue, Raspberry, для Solo Loop – Pink, Soft Mint, Ocean Blue.

Источник:MacRumors
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Apple
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#аксессуар
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#Apple Watch
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