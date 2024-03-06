Apple обновила расцветку чехлов с MagSafe для iPhone и ремешков для Apple Watch

Все аксессуары сделаны из силикона. Для iPhone появились новые цвета: Soft Mint, Sunshine, Light Blue, Pink и Blue. Все перечисленные оттенки появились и для ремешков к часам Apple Watch, включая цвета Raspberry и Ocean Blue.

Также Apple добавила новые цвета для браслетов модели Sport Band — Soft Mint, Sunshine, Light Blue, для Braided Solo Loop – Sunshine, Light Blue, Raspberry, для Solo Loop – Pink, Soft Mint, Ocean Blue.