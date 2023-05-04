Apple обновила рекомендации по безопасной зарядке iPhone

Среди свежих советов можно найти упоминание того, что во время зарядки телефон может перегреться и в этом случае стоит снять чехол или другой защитный аксессуар. Компания не уточнила, какие именно чехлы могут вызвать перегрев, но предостерегла пользователей от возможных последствий.

Если температура смартфона станет слишком высокой во время зарядки, батарея зарядится максимум на 80% ёмкости. Это сделано для предотвращения возгорания и взрыва батареи.

Также Apple советует не заряжать iPhone на 100% перед длительным хранением и не оставлять его полностью разряженным. Также стоит избегать использования телефона при температуре ниже 0° C или выше 32° C, т.к. это может негативно сказаться на его работоспособности.

Напомним, что ранее появилась информация, согласно которой iPhone стал самым продаваемым смартфоном в мире в 2022 году.