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Сегодня 13:03
Apple обогнала Samsung, став самым популярным производителем смартфонов
Интересно, повторится ли история в текущем квартале и в целом в 2021 году?
В сети появилась информация о результатах продаж iPhone в финальном квартале 2020 года. Apple, наконец-то, сумела обогнать Samsung и стать самым популярным производителем смартфонов.
Так, по данным компании Counterpoint Research, в предыдущем квартале iPhone продемонстрировали 22%-рост по части поставок. Специалисты связывают это с популярностью вышедших осенью iPhone 12, а также стабильным спросом на модели прошлого поколения, пишет Gizmochina.
Также важным фактором является рост популярности яблочных девайсов в Поднебесной. Глава Apple Тим Кук заявил, что два их трёх самых продаваемых премиальных смартфона в Китае — это iPhone.
Отметим, что всё вышесказанное касается лишь четвёртого квартала 2020 года. Если же брать годовые показатели, тот тут лидером остаётся Samsung. Второе место занимает Apple. А третье, четвёртое и пятое места достались Huawei, Xiaomi и Oppo соответственно.