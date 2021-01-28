Apple обогнала Samsung, став самым популярным производителем смартфонов

Так, по данным компании Counterpoint Research, в предыдущем квартале iPhone продемонстрировали 22%-рост по части поставок. Специалисты связывают это с популярностью вышедших осенью iPhone 12, а также стабильным спросом на модели прошлого поколения, пишет Gizmochina.

Также важным фактором является рост популярности яблочных девайсов в Поднебесной. Глава Apple Тим Кук заявил, что два их трёх самых продаваемых премиальных смартфона в Китае — это iPhone.

Отметим, что всё вышесказанное касается лишь четвёртого квартала 2020 года. Если же брать годовые показатели, тот тут лидером остаётся Samsung. Второе место занимает Apple. А третье, четвёртое и пятое места достались Huawei, Xiaomi и Oppo соответственно.