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Опубликовано 17 февраля 2024, 15:00
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Apple обратилась к пользователям iPhone о недопустимости сушки устройств в рисе

Новая информация появилась на странице поддержки
Apple обновила информацию на своей странице поддержки, объясняющую, что делать пользователю в случае намокания айфона. Точнее, речь идёт о том, чего делать нельзя.
Apple обратилась к пользователям iPhone о недопустимости сушки устройств в рисе

© Ferra.ru

Apple настоятельно рекомендует не сушить iPhone с помощью фена, сжатого воздуха или риса. На странице поддержки сказано, что внешнее тепло, исходящее от фена, может повредить детали или привести к перегреву и оплавлению комплектующих. Это же касается и сушки с помощью сжатого воздуха.

Нельзя класть устройство в мешок с рисом, якобы обладающим абсорбирующими свойствами, достаточными для сушки смартфона. На самом деле пыль от риса может забить разъёмы гаджета. К тому же зёрна риса могут поцарапать стекло и корпус.

Служба поддержки Apple предупредила и о том, что для сушки айфона не следует вставлять в зарядный порт ватные палочки, бумажные полотенца либо зубочистки. Это может привести к забиванию ворса или кусочков бумаги в разъём, а также спровоцировать короткое замыкание.

В Apple объяснили, как правильно сушить смартфон. Если телефон упал в воду или появилось уведомление об обнаружении влаги, нужно установить устройство зарядным разъёмом вниз и аккуратно постучать рукой, чтобы вытолкнуть излишки жидкости. Важно, что iPhone должен высохнуть естественным образом. И сколько времени это займёт, зависит от степени намокания. Заряжать смартфон на время сушки нельзя.

Источник:Unilad Tech
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#iPhone
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#Apple
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#поддержка
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#советы