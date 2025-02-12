Apple обвинила поставщика OLED-дисплеев для iPhone в большом количестве брака

Опубликовано 12 февраля 2025, 08:151 мин.
Apple обвинила поставщика OLED-дисплеев для iPhone в большом количестве бракаИ в целом вендора не устраивает качество продукции
Apple критически отозвалась о продукции своего южнокорейского поставщика OLED-дисплеев для iPhone. Менеджеры компании возмутились качеством и количеством брака в OLED-дисплеях производства компании BOE.
Эта история не нова, так как с начала 2024 года Apple приняла только около 8 млн единиц экранов, но заказала у BOE 40 млн компонентов. Разгорается серьёзный скандал, вплоть до смены поставщика.
Ситуация обострилась из-за скорого выхода iPhone SE 4, который должен выйти на этой неделе, но фактически качественных OLED-дисплеев кратно меньше необходимого. Проблема ещё и в том, что BOE — один из основных поставщиков экранов для iPhone, вместе с LG Display.
Как сообщает издание OLED-info, обратившее внимание на ситуацию, возможно, начало продаж iPhone SE затянется.
Источник:OLED-info
Автор:Андрей Кадуков
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