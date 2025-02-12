Apple обвинила поставщика OLED-дисплеев для iPhone в большом количестве брака

Эта история не нова, так как с начала 2024 года Apple приняла только около 8 млн единиц экранов, но заказала у BOE 40 млн компонентов. Разгорается серьёзный скандал, вплоть до смены поставщика.

Ситуация обострилась из-за скорого выхода iPhone SE 4, который должен выйти на этой неделе, но фактически качественных OLED-дисплеев кратно меньше необходимого. Проблема ещё и в том, что BOE — один из основных поставщиков экранов для iPhone, вместе с LG Display.

Как сообщает издание OLED-info, обратившее внимание на ситуацию, возможно, начало продаж iPhone SE затянется.