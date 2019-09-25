Apple объяснила опасность сторонних клавиатур на iPhone и iPad

Компания Apple опубликовала на страничке поддержки документ с предупреждением об опасности использования приложений-клавиатур сторонних разработчиков на iOS 13 и iPadOS.

Когда пользователи устанавливают стороннюю клавиатуру на свой iPhone, iPad или iPod touch, приложение может затребовать «полный доступ». Это обеспечивает клавиатуре возможность расширять функциональность благодаря использованию внешних сервисов по сети.

Как сообщила компания, такой полный доступ в iOS 13 и iPadOS может предоставляться для расширений клавиатуры даже, если пользователь не давал его.

Исправление данной проблемы уже готовится компанией. Уязвимость не касается встроенной клавиатуры в операционных системах Apple, а также сторонних клавиатур, которые не используют «полного доступа».