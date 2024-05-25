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Опубликовано 25 мая 2024, 19:30
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Apple объяснилась по поводу внезапно появившихся в iPhone ранее удалённых фото

Проблема в ошибке накопителя
Apple внесла ясность в отношении появившихся на iPhone и iPad ранее удалённых фото.
Apple объяснилась по поводу внезапно появившихся в iPhone ранее удалённых фото
© Ben Kolde / Unsplash

На устройcтвах внезапно начали всплывать старые фото, котрые могли быть удалены ещё в 2010 году. Характерно, что немало снимков были интимными, и у многих пользователей складывалось впечатление о приоритетности этой темы при «восстановлении» фото.

В связи с этим появились слухи о том, что все удалённые фото хранились на глобальном iCloud — облачных ресурсах Apple. Однако это оказалось не так: на самом деле речь идёт о повреждённых записях в базе данных файловой системы устройств. И формируемые копии фото, при неправильном удалении оригиналов, как оставались в накопителях предыдущих серий iPhone и iPad, так и воспроизводились при восстановлении резервной копии. Этим объясняется появление фото на уже проданных устройствах, отвязанных от Apple ID предыдущего владельца.

В Apple заверили, что удалённые ранее и снова появившиеся фото никогда не хранились вне устройств.

Источник:9to5mac
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Apple
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#фото
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#облачное хранилище
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#хранилище
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#iPhone
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#iPad