Apple объявила дату выхода нового iPhone 13 по российскому времени

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Сегодня в 22:42
Apple объявила дату выхода нового iPhone 13 по российскому времениИ, возможно, проведёт ещё две презентации – в октябре и ноябре
По информации источника, Apple проведёт традиционную презентацию 14 сентября. На мероприятии будут показаны ожидаемый iPhone 13, а также обновлённые продукты из линеек умных часов, планшетов, наушников и, возможно, другие гаджеты.
Как сообщается, презентация пройдёт 14 сентября в 20:00 по московскому времени под названием «Включение из Калифорнии». Трансляция будет проходить на официальном сайте компании. Как отмечается, по некоторым данным может быть три презентации в течение всех осенних месяцев, на которых поочерёдно будут представлены различные продукты.
Так, в сентябре, т.е. уже на следующей неделе, будут представлены флагман iPhone 13, умные часы Apple Watch Series 7 и наушники AirPods 3. В октябре Apple продемонстрирует iPad 9, iPad mini 6 и стилус Apple Pencil 3. А в ноябре буду представлены 14- и 16-дюймовые MacBook Pro и обновлённый Mac mini – оба компьютера Apple представит на собственных процессорах M1X.