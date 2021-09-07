Apple объявила дату выхода нового iPhone 13 по российскому времени

Как сообщается, презентация пройдёт 14 сентября в 20:00 по московскому времени под названием «Включение из Калифорнии». Трансляция будет проходить на официальном сайте компании. Как отмечается, по некоторым данным может быть три презентации в течение всех осенних месяцев, на которых поочерёдно будут представлены различные продукты.

Так, в сентябре, т.е. уже на следующей неделе, будут представлены флагман iPhone 13, умные часы Apple Watch Series 7 и наушники AirPods 3. В октябре Apple продемонстрирует iPad 9, iPad mini 6 и стилус Apple Pencil 3. А в ноябре буду представлены 14- и 16-дюймовые MacBook Pro и обновлённый Mac mini – оба компьютера Apple представит на собственных процессорах M1X.