Apple объявила модели iPhone, совместимые с iOS 26

Согласно официальному объявлению, с новой iOS 26 будет совместим iPhone 11 и более новые устройства, что означает конец поддержки iPhone XS, XS Max и XR, выпущенных в 2018 году. Однако эти телефоны будут продолжать получать обновления безопасности.

Список совместимых моделей iPhone включает в себя все модели серий iPhone 12, 13, 14, 15, 16, в том числе 16е, а также SE второго поколения.

Первая бета-версия для разработчиков уже доступна, а публичная версия будет выпущена в следующем месяце, обновление появится позже в этом году. В iOS 26 ожидается новый дизайн Liquid Glass и другие улучшения.