Apple официально огласила дату презентации новых iPhone

Что именно означает эта фраза — пока не до конца ясно. Но ожидается, что Apple продолжит предлагать на выбор три варианта iPhone: два с OLED-дисплеями и с диагональю 5,8 и 6,5 дюймов, а также одну модель с диагональю 6,1 дюйма, но при этом с IPS-дисплеем. Также, согласно последним утечкам, две версии iPhone с OLED-дисплеем будут оснащены тройным модулем камеры: здесь расположится телеобъектив, широкоугольный объектив и новый сверхширокоугольный объектив.