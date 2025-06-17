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Опубликовано 17 июня 2025, 03:45
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Apple ограничит новый чип A20 моделями iPhone 18 Pro и складным флагманом

Чип будет создан по 2-нм техпроцессу и упаковке WMCM
Apple, по слухам, готовит серьёзное обновление для будущих флагманов — iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и своего первого складного устройства. В этих моделях, как утверждают источники, появится новый чип A20, который будет производиться с использованием передового 2-нм техпроцесса от TSMC и новой упаковки WMCM.
Apple ограничит новый чип A20 моделями iPhone 18 Pro и складным флагманом
© Amanz

Несмотря на то, что массовое производство таких чипов ожидается не раньше конца 2026 года, Apple, вероятно, станет первым заказчиком данной технологии. A20 создадут на основе так называемой упаковки Wafer-Level Multi-Chip Module, которая позволяет размещать различные компоненты — например, CPU, GPU и память — на одном уровне, ещё до того как кремниевые пластины будут разделены на отдельные микросхемы.

Это даст Apple возможность уменьшить физический размер чипа, сохранить энергоэффективность и повысить производительность без роста энергопотребления. Однако, как отмечают источники, объём оперативной памяти в этих устройствах не изменится и останется на уровне 12 ГБ, как в текущем поколении.

Производственные мощности TSMC по выпуску чипов с упаковкой WMCM будут располагаться на площадке Chiayi AP7. К концу 2026 года компания рассчитывает выпускать до 50 тысяч чипов в месяц.

Скорее всего, другие модели iPhone 18 не получат новых чипов A20 и сохранят прежнюю упаковку InFo, применяемую в предыдущих поколениях. Таким образом, отличия между Pro-версиями и стандартными станут ещё заметнее.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
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