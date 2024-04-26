Apple опровергла использование «минералов крови» при производстве iPhone и компьютеров Mac

В данном регионе процветают насилие, использование детского труда и прочие нарушения прав человека.

Юристы утверждают, что в африканской цепочке поставок продукции Apple, такой как iPhone и Mac, используются «кровавые минералы». Они потребовали от технологического гиганта предоставить ответ в течение трех недель.

Apple, в свою очередь, отрицает эти обвинения. Компания заявила, что по состоянию на 31 декабря 2023 года не было обнаружено прямых связей между ее поставщиками и вооруженными группировками в Конго.

Обсуждаемые минералы — это 3T или 3TG, включая олово, тантал, вольфрам и золото. Они чаще всего добываются в условиях вооруженных конфликтов и нарушения прав человека.