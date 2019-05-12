Apple оставит ряд iPhone и iPad без новой iOS

В сети появился список устройств, которые смогут обновиться до новой мобильной операционной системы Apple — iOS 13. Информацией поделился французский ресурс iPhonesoft.

В прошлом году с выходом iOS 12 обновиться смогли все пользователи устройств с iOS 11. Для операционной системы iOS 13 ожидаются уже более строгие системные требования. Так, Apple оставит без апдейта смартфоны 2014 года — iPhone 6 и iPhone 6 Plus, а также последние компактные модели — iPhone SE и iPhone 5s.

Среди планшетов без обновления останутся iPad mini 2 и оригинальный iPad Air. Последний медиаплеер Apple, iPod touch шестого поколения, сможет обновиться до iOS 13.

Анонс iOS 13 ожидается на открытии конференции для разработчиков WWDC 2017 (Apple Worldwide Developers Conference) 3 июня 2019 года.