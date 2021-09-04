Apple оставит в новых iPhone 13 выбор только между 128 и 512 ГБ памяти

О возможном изменении вариантов постоянной памяти пишет издание Digit. По мнению аналитиков, таким образом Apple хочет обеспечить продажи своих более дорогих, премиальных, моделей. При этом, по сообщениям Digit, именно вариант в 256 ГБ был самым популярным в старших моделях айфонов, и неизвестно, есть ли смыл в этих шагах компании. Правда, если инсайдерская информация подтвердится.

Как отмечает источник, подобный шаг производитель уже предпринимал, когда убрал в iPhone 7 версию с 64 ГБ встроенной памяти, предложив покупателям варианты только с 32 и 128 гигабайтами.