Apple отказалась от выпуска кожаных чехлов для iPhone 15

Вместо кожи Apple начнёт использовать для чехлов материал на основе винила, из которого выполнена обивка салона премиальных автомобилей. На этой основе будет производиться синтетическая кожа.

Вероятнее всего, причина такого решения — реализация проектов по борьбе с выбросами в атмосферу и сокращение углеродного следа. Считается, что производство изделий из кожи, в том числе чехлов для смартфонов, оставляет колоссальный углеродный след.