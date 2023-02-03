Apple отказалась от закупок экранов для iPhone 14 Plus

22:11, 03 февраля 2023
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Apple отказалась от закупок экранов для iPhone 14 PlusИз-за очень низкой их востребованности
Инсайдер из компании Digital Supply Chain Consultants Росс Янг сообщил, что Apple, начиная с декабря 2022 года не закупает экраны для iPhone 14 Plus.
Фото: Unsplash.com
Инсайдер отметил, что причина банальна: эта модель продаётся хуже остальных. Лучше всех, как и раньше, продаются модели Pro и Pro Max.
Об этом говорит и статистика: на долю экранов для iPhone 14 Pro и Pro Max приходится 75% закупленных комплектующих, в январе — 80%. Оставшиеся 25% и 20% приходятся на базовый iPhone 14.
При этом Росс сослался на некие источники и рассказал, что с февраля Apple снова начнёт закупать экраны для iPhone 14 Plus. Но доля комплектующих для этой модели составит не более 5%.