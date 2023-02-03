Apple отказалась от закупок экранов для iPhone 14 Plus

Инсайдер отметил, что причина банальна: эта модель продаётся хуже остальных. Лучше всех, как и раньше, продаются модели Pro и Pro Max.

Об этом говорит и статистика: на долю экранов для iPhone 14 Pro и Pro Max приходится 75% закупленных комплектующих, в январе — 80%. Оставшиеся 25% и 20% приходятся на базовый iPhone 14.

При этом Росс сослался на некие источники и рассказал, что с февраля Apple снова начнёт закупать экраны для iPhone 14 Plus. Но доля комплектующих для этой модели составит не более 5%.