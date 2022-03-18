Apple отказалась продавать в России новый iPhone SE и прочие устройства с весенней презентации

А ещё раньше IT-гигант объявил о приостановлении деятельности в России. И, судя по всему, компания намерена придерживаться выбранного курса. Так, например, новейшие iPhone SE, Mac Studio и iPad Air не появятся в официальной продаже в российском регионе.

При этом во всём остальном мире старт продаж новинок состоялся сегодня — 18 марта.

Напомним, что несмотря на остановку работы российского магазина apple.com, официальные реселлеры продолжают работать. Новые iPhone, MacBook и т.д. прямо сейчас можно купить в том же re:Store. Но при этом, судя по всему, iPhone SE (2022) и более новые гаджеты не будут появляться даже там.