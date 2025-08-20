Apple откажется от кнопки управления камерой в iPhone 18

Кнопка была впервые представлена в 2024 году на моделях iPhone 16 Pro и Pro Max с целью приблизить управление съемкой к возможностям традиционных фотоаппаратов. Профессиональные пользователи положительно оценили точность и гибкость, которую обеспечивало физическое управление, но повседневные владельцы смартфонов не проявили такого же интереса. В результате массовое производство функции, востребованной в основном узкой аудиторией, стало экономически менее оправданным.

Если Apple примет окончательное решение, это будет не первый случай отказа от устройства, которое не получило широкий отклик. Ранее компания уже убрала 3D Touch, после того как пользователи фактически не использовали эту функцию в повседневной работе со смартфоном.

Сейчас внимание Apple постепенно смещается в сторону программных решений. Компания может усилить упор на алгоритмах искусственного интеллекта и вычислительной фотографии, улучшая съёмку за счет автоматического распознавания сцен, продвинутой обработки в условиях низкой освещенности и дополнительных инструментов редактирования. Такие функции потенциально окажутся более полезными для широкой аудитории, чем отдельная физическая кнопка.