Apple откажется от продаж компактных iPhone 13 mini после выхода iPhone 15

Ситуация с запасами iPhone 13 mini уже сейчас напряжённая. В США, например, доставку этой модели приходится ждать от двух до восьми недель. Итоговый срок зависит от различных факторов, включая выбранную расцветку и ёмкость накопителя.

Одной из причин такого решения является низкая популярность модели. Производство новых партий не имеет смысла, и, по всей видимости, iPhone 13 mini станет последним компактным смартфоном в истории Apple.

Если вы всё ещё хотите приобрести эту модель, рекомендуется поторопиться. В ближайшее время смартфон полностью исчезнет из продажи. В США стоимость начинается от $599.