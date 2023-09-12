Apple откажется от продаж компактных iPhone 13 mini после выхода iPhone 15

Apple откажется от продаж компактных iPhone 13 mini после выхода iPhone 15Уходит эпоха
У нас для любителей компактных смартфонов, увы, неприятные новости. Apple приняла решение прекратить продажи своего 5,4-дюймового iPhone 13 mini. Этот шаг будет сделан после анонса новой линейки iPhone 15.
Ситуация с запасами iPhone 13 mini уже сейчас напряжённая. В США, например, доставку этой модели приходится ждать от двух до восьми недель. Итоговый срок зависит от различных факторов, включая выбранную расцветку и ёмкость накопителя.
Одной из причин такого решения является низкая популярность модели. Производство новых партий не имеет смысла, и, по всей видимости, iPhone 13 mini станет последним компактным смартфоном в истории Apple.
Если вы всё ещё хотите приобрести эту модель, рекомендуется поторопиться. В ближайшее время смартфон полностью исчезнет из продажи. В США стоимость начинается от $599.