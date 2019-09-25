Apple отключила важный чип в новых iPhone для пользователей в России

Компания Apple выпустила обновление операционной системы iOS 13.1 для iPhone. Среди всего прочего, оно активирует новый чип U1 для сверхширокополосного соединения в смартфонах iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. Однако он активировался не во всех регионах.

Чип U1 остался выключенным в России, Белоруссии, Украине и Казахстане, а также ещё ряде регионов. U1 позволяет быстро отыскивать устройства поблизости для передачи данных по AirDrop. С выходом обновления, российские с разочарованием пользователи не обнаружили нового интерфейса поиска.

На сайте Apple в списке регионов с поддержкой данной функции Россия, Белоруссия, Украина и Казахстан пока отсутствуют. Apple так описывает работу функции: «Если вы хотите с кем-то поделиться файлом по AirDrop, просто наведите свой iPhone на это устройство, и оно будет первым в списке».