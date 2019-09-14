Apple отключили в прошивке новых iPhone долгожданную функцию

Диксон не назвал деталей работы новой технологии Apple. Ранее, до осенней презентации, ходили слухи о том, что Apple создаст функцию обратной беспроводной зарядки в своих новых устройствах. Незадолго до самой презентации, известный аналитик Мин-Чи Куо сообщил, что компания отказалась от нововведения, предположительно, по причине того, что технология не соответствует стандартам Apple. Напомним, что старт продаж iPhone 11 в России намечен на 20 сентября, что дает специалистам возможность проверить поступившую информацию уже совсем скоро.