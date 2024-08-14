Apple откроет доступ к NFC-платежам для сторонних приложений

Новые функции позволят приложениям для платежей, ключей от автомобилей, проездных, корпоративных пропусков, студенческих ID, ключей от домов и отелей, а также карт лояльности и билетов на мероприятия использовать NFC. До этого сторонние приложения могли только считывать NFC-метки.

Apple также сообщила, что поддержка государственных удостоверений личности будет добавлена в будущем.

API для создания таких приложений станут доступны разработчикам в Австралии, Бразилии, Канаде, Японии, Новой Зеландии, Великобритании и США в бета-версии iOS 18.1, с возможным расширением на другие регионы. Разработчики должны будут заключить коммерческое соглашение с Apple и оплатить соответствующие сборы.