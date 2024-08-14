Apple откроет доступ к NFC-платежам для сторонних приложений

Опубликовано 14 августа 2024, 21:38
1 мин.
Apple откроет доступ к NFC-платежам для сторонних приложенийВ iOS 18.1
С обновлением iOS 18.1 Apple разрешит разработчикам внедрять бесконтактные транзакции через NFC с использованием Secure Element. Теперь пользователи смогут установить приложение для бесконтактных платежей по умолчанию, которое будет активироваться при двойном нажатии на боковую кнопку iPhone. Ранее только Apple Pay имел такую возможность.
Новые функции позволят приложениям для платежей, ключей от автомобилей, проездных, корпоративных пропусков, студенческих ID, ключей от домов и отелей, а также карт лояльности и билетов на мероприятия использовать NFC. До этого сторонние приложения могли только считывать NFC-метки.
Apple также сообщила, что поддержка государственных удостоверений личности будет добавлена в будущем.
API для создания таких приложений станут доступны разработчикам в Австралии, Бразилии, Канаде, Японии, Новой Зеландии, Великобритании и США в бета-версии iOS 18.1, с возможным расширением на другие регионы. Разработчики должны будут заключить коммерческое соглашение с Apple и оплатить соответствующие сборы.