Apple отложила переход на камеры Samsung в iPhone до 2027 года

Ранее сообщалось, что корейский гигант поставит 48-Мп датчики для iPhone 18, что стало бы первым серьезным шагом по снижению зависимости от Sony. Однако, по данным аналитика Минг-Чи Куо, массовое производство сенсоров Samsung перенесено на год позже.

Несмотря на то, что Apple уже много лет использует комплектующие Samsung — дисплеи, память и чипы — для камеры корейцам еще предстоит доказать свою надежность.

Куо уточняет, что новые сенсоры сперва появятся в более доступных моделях iPhone и только затем доберутся до флагманов. Такой подход напоминает стратегию Apple с собственным 5G-модемом: сначала дебют в младших версиях, а после — доработка и внедрение в старшие.

Пока же позиции Sony остаются непоколебимыми: японская компания продолжит эксклюзивные поставки камер для всех будущих iPhone. Для Samsung это не только отсрочка, но и шанс использовать время, чтобы довести технологии до уровня, который устроит Apple.