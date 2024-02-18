Apple отложила разработку складных iPhone из-за опасения разбивающихся экранов

Одним из стандартных методов исследований является скупка конкурирующих устройств и их проверка на соответствие заявленным характеристикам и прочности. Этим Apple и занимается: скупает складные смартфоны различных брендов и проверяет их. В ходе исследований выяснилось, что одна из главных проблем таких девайсов — недостаточная прочность экрана.

Каждый телефон проверятся в течение нескольких дней. Тестирование показало, что самыми ломкими оказались складные Samsung. И, столкнувшись с этой проблемой, Apple приостановила разработку, не сообщая, когда процесс возобновится.

Ни Samsung, ни Apple пока ничего не сообщили по этому поводу, но , как отмечает издание Tom’s Guide, подобные ситуации нередки в процессе разработки.

Однако, судя по слухам, опасения Apple не касаются складных планшетов. Потому что их использование предполагает несколько иной пользовательский опыт. Причина кроется в том, как используются устройства, а именно: планшеты не находятся столько времени в карманах людей или на улице.