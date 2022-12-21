Apple отменит новый недорогой iPhone SE из-за провалов iPhone 14 Plus и 13 mini

На фоне этого руководство яблочной корпорации решило пересмотреть своё отношение к недорогим смартфонам. По словам популярного аналитика Минг-Чи Куо, Apple отменит массовое производство новеньких iPhone SE, которое было запланировано на 2024 год.

Это становится ещё логичнее, если учесть, что новый дизайн следующего iPhone SE, напоминающий iPhone XR, будет более затратным с точки зрения финансов. А потому компании явно стоит пересмотреть позиционирование продукта и окупаемость инвестиций.

Напомним, что ранее инсайдеры рассказали, что новое поколение недорогих iPhone получит внешний вид iPhone XR, а также либо Face ID, либо Touch ID, встроенный в кнопку питания. При этом в основу смартфона ляжет один из актуальных процессоров Apple — либо A16, либо A15.