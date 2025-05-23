Apple отнесла к устаревшим iPad Air 2 и iPad mini 2

Сообщается, что iPhone 7 Plus и две модели iPhone 8, на 64 и 256 ГБ, были добавлены в список винтажных, при этом iPhone 8 на 128 ГБ ещё остается актуальным, потому что продавался в течение более длительного периода. Согласно традиции Apple, устройства классифицируются как винтажные, если их продажи прекратились пять лет назад, но могут быть отремонтированы в авторизованных центрах при наличии комплектующих.

Две модели планшетов Apple включила в список устаревших устройств, которые сняты с обслуживания. К устаревшим теперь относятся iPad Air 2 и iPad mini 2, поскольку их продажи были прекращены семь лет назад, что делает их больше не подлежащими ремонту в авторизованных сервисных центрах — детали для этих гаджетов больше не поставляются.